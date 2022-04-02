Канцлер ФРГ Олаф Шольц не оставил без ответа свист и крики во время своего выступления в немецком Эссене, пишет издание Kölnische Rundschau.

Инцидент произошел в субботу, когда Шольц выступал на митинге в городе Эссен, приуроченном к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

На видео, которым поделились в соцсетях, заметно, как группа людей из последних рядов громко кричит и свистит на словах канцлера о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам, и к проблемам в здравоохранении "на протяжении всей пандемии коронавируса".

После этого крики и свист людей, которых журналисты называют "предполагаемыми ковид-диссидентами", усилились. В свою очередь, Шольц посоветовал им "спокойно кричать", потому что "это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение".

"Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит", – заявил канцлер.