Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 01:34

В условиях санкций, не оставляющих шансов на нормальное развитие, Россия трансформирует свою экономику в «неведомую зверушку», как сказал бы незабвенный Александр Сергеевич. Делает она это методично, мимикрируя, придумывая все более изворотливые схемы торговых, финансовых и прочих взаимоотношений с внешним миром. В тактическом плане эта изоляционная, окопная модель позволит экономике избежать скорого коллапса, но в стратегическом – обрекает на медленную поэтапную деградацию.

Антикризисные меры, принятые официальной Москвой в последние дни марта, показательны в высшей степени. Одно из них – легализация параллельного импорта. Зарубежные брендовые товары будут теперь закупаться в обход правообладателей и уполномоченных дилеров – через третьи страны и организации. Декларируемая цель – удовлетворить потребительский спрос на оригинальную продукцию, «связанную с интеллектуальной собственностью»: технику, электронику, мобильные телефоны, автомобили и автозапчасти, швейцарские часы, лекарства. В определенном символическом смысле это означает возврат в 90-е годы, когда столичная «Горбушка» и подобные ей рынки серой и пиратской техники, и компьютерного софта были для населения безальтернативным вариантом. Конечно, параллельный импорт – это не контрафактные поставки, не подделки, маскирующиеся под брендовые вещи. На какое-то время он позволит восполнить товарный дефицит, возникающий из-за санкций и, кроме того, избежать роста цен. Но в долгосрочной перспективе это решение приведет к тому, что зарубежные компании, приостановившие свою деятельность в России, потеряют всякое желание возвращаться на эту «выжженную землю». «Параллельный импорт перечеркивает те вложения, которые они годами делали в инфраструктуру, в свои торговые точки на территории РФ. «Никаких экономических стимулов у них уже не останется», — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. – Очевидные минусы практического плана: отсутствие гарантийного обслуживания (товар невозможно отремонтировать или заменить), потенциальный риск попасть на контрафакт и низкое качество, более высокая (чем при прямых поставках) конечная цена – за счет «накруток» промежуточных звеньев».

Газово-рублевый трюк Еще одной извилистой, скользкой тропой видятся последствия ультимативного требования Кремля к «недружественным» государствам - платить за газ в рублях. Как заметил политолог Кирилл Рогов, это – громкая декларация полной неадекватности реалиям мира. Ведь страны экспортируют товары, чтобы получить ту валюту, в которой они покупают необходимый импорт. С Российской Федерацией все обстоит иначе. «Несчастные россияне все глубже погружаются в параллельную реальность, - констатирует Рогов. – В этой реальности не только украинские военные сами бомбят свои города, пока Россия пытается спасти от них мирных украинских жителей, в ней еще рубль укрепляется, акции растут, экономика исправно работает: погрузка-отгрузка. А Запад, умывшись слезами и утерев сопли, вынужден покупать наш газ за наши же рубли… Но только рубль не укрепляется. Если доллар нельзя купить, то его цена, выставленная ЦБ, не имеет рыночного смысла. Она отражает только тот факт, что государство запретило кампаниям и гражданам использовать доллар как средство сбережения. Валюту от поставок газа будет конвертировать в рубли «Газпромбанк». Смысл лишь в том, чтобы валюта не оставалась на счетах компаний, а сразу переходила в руки ЦБ, то есть, государства».

31 марта президент Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Ранее европейские компании-партнеры и политики западных стран заявили, что отказываются от рублевой формулы расчетов, поскольку в контрактах она не прописана. Европа готовится к режиму строгой экономии и ищет альтернативных поставщиков. Уполномоченным по расчетам за газ назначен не попавший под санкции «Газпромбанк», отмечено в указе. Покупателям предлагается нетривиальная схема: они перечисляют валюту (доллары или евро) на свой же валютный счет, который им необходимо открыть в «Газпромбанке». А тот, в свою очередь, самостоятельно продает 100% этих средств на Мосбирже и полученные рубли переводит на второй, уже рублевый счет покупателя. И с этого счета уже осуществляется платеж «Газпром экспорту», дочерней компании «Газпрома». Формально этот механизм позволит России не нарушать действующие контракты с европейцами, плюс, он выводит «Газпромбанк» (третий по величине в стране коммерческий банк) из-под удара потенциальных будущих санкций. Однако захотят ли контрагенты в ЕС платить за газ по новой схеме? Ведь с их стороны даже такой «мягкий» вариант будет определенной уступкой Москве. А для кого-то на континенте это может стать весомым поводом для подачи иска в Стокгольмский арбитраж. Бизнес по канонам подпольного сообщества Идеи, рождающиеся в черепных коробках первых лиц государства, все чаще выглядят как откровенный фарс. Заведомо нереализуемые, они выдаются за серьезные практические меры по «защите отечественной экономики». Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил (в своем Telegram-канале) расширить список «рублевых» товарных позиций до бесконечности – за счет удобрений, нефти, угля, растительного масла, металлов, леса. Безусловно, России удобны расчеты в рублях. Хотя бы потому, что это снижает волатильность курса, сдерживает инфляцию и в целом укрепляет финансовую систему, создает условия не только для экспорта, но и для импорта в рублях. Но кто сказал, что это нужно Западу и даже «дружественным» странам?