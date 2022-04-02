Инара Рафикгызы, судебный репортер 02:05

На суде по делу бывшего главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева вскрылись детали, как он за взятки назначал глав муниципалитетов. Выяснилось, что Гаджиев присваивал себе даже средства, которые выделялись на помощь малоимущим, а с родственников шехидов брал взятки за предоставление квартир, которые полагались им по закону. Вначале свидетельские показания дал бизнесмен Гасан Захидов из Имишлинского района, который сообщил, что на законных основаниях проводил в районе строительные работы. Но однажды к нему пожаловал начальник архитектурного отдела исполнительной власти Назим и приказал остановить строительство. «Разрешение на строительство я получил при предыдущем главе исполнительной власти, - объяснил предприниматель. – Когда я спросил, в чем дело и почему надо останавливать стройку, Назим заявил, что я должен заплатить 2.000 манатов. Понимаю, что не должен был платить, но в случае отказа полиция остановила бы работу, а этого позволить себе я не мог - строительство нужно было заканчивать вовремя, я ведь этим зарабатываю на жизнь своей семье…».

Затем свидетельские показания дал Теймур Гулиев, неимущий житель Имишли, сообщивший суду, что в 2019 году он обратился в исполнительную власть в связи с тяжелым финансовым положением. На основании обращения ему было выделено 6.000 манатов материальной помощи, но фактически он получил только тысячу. «Тяжело болел мой отец, - рассказал суду Гулиев. - Когда его не стало, у меня не было денег даже на похороны, и я обратился в исполнительную власть. Бухгалтер Джамиль Мусаев сказал, что мне помогут, если я соглашусь «поделиться». В итоге из полагающихся мне 6.000 манатов я получил только одну тысячу». С аналогичным заявлением выступил другой житель района, Хайям Мамедов. По словам свидетеля, будучи безработным, он обратился за помощью в исполнительную власть Имишлинского района. Помощь там ему действительно оказали, только вот из полагавшихся по закону 7.000 манатов Мамедов получил лишь около двухсот. Свидетелю Габилю Джафарову, который вместе с братом управлял рестораном на дороге Имишли - Бейлаган, тоже пришлось давать взятки исполнительной власти. В частности, он заплатил 1.500 манатов за разрешение расширить территорию своего заведения. Адвокат Вильяма Гаджиева спросил Джафарова, почему тот сразу же не пожаловался на вымогательство чиновников. На что свидетель ответил, что не хотел лишних проблем, так как он содержит семью. Выступивший в качестве свидетеля председатель Имишлинского жилищного союза Фахраддин Гараев рассказал, что взятки исполнительной власти давал неоднократно. В частности, свидетель сообщил, что отдал 12.000 манатов главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву на покупку для своего родственника трехкомнатной квартиры в одном из строящихся домов. Далее последовал диалог между адвокатом обвиняемого и свидетелем. Адвокат: Почему вы официально не оформили передачу денег? Свидетель: Просто не догадался. Я ведь человек со средним образованием… Адвокат: Вы работали начальником ЖЭКа и не знаете таких элементарных вещей? В ответ свидетель промолчал… Свидетель Джанахмед Ахмедов, ранее работавший в Аранском райотделе ОАО «Азеришыг», а ныне - в Карабахском райотделе, рассказал, что передал на покупку дома главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву 10.000 манатов. А председатель Имишлинского муниципалитета Бабек Кязымов озвучил в суде еще более интересный факт, рассказав, что дал главе исполнительной власти взятку в размере 30.000 манатов, чтобы получить должность… главы муниципалитета. Как и десятки других, деньги он передал Джамилю Мусаеву. Уже после избрания чиновнику пришлось заплатить еще 5.000 манатов – как ему объяснили в ИВ, чтобы «подсластить» факт избрания. В то же время Кязымов утверждал в суде, что был избран на свой пост вполне законно, а взятки давал исключительно от безысходности. У адвоката обвиняемого нашлись вопросы и для Бабека Кязымова. В частности, он спросил, почему он заплатил в общей сложности 35.000 манатов, если был избран на пост главы муниципалитета законно. На что Кязымов в ответ вздохнул: "А иначе было никак..."