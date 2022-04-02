Несколько минут назад в центре Баку в ночном клубе "Location" (адрес: улица Тарлана Алиярбекова, 13) - напротив известного клуба Room на Торговой улице произошел мощнейший взрыв. Есть погибшие и раненые.

В настоящее время на месте работают сотрудники МВД и МЧС.

Собкор haqqin.az находится на месте трагического инцидента. Как удалось выяснить haqqin.az, ночной клуб начал свою деятельность всего две недели назад - 18 марта 2022 года.