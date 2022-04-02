В Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали с воздуха

В Одессе рано утром прозвучали взрывы и над городом поднялось большое облако дыма. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук просит одесситов оставаться в укрытиях. Выяснилось, что россияне нанесли по городу ракетный удар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг" и видеообращение пресс-секретаря Одесской областной военной администрации.

"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна", - объяснили военные.

УНИАН сообщает, что россияне атаковали Одессу с воздуха, в городе вспыхнули пожары. В мэрии города заявили, что часть ракет сбита ПВО Украины.