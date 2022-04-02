В Мариуполе убит литовский кинорежиссер-документалист

Литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс был убит в субботу в украинском Мариуполе, где он долгое время снимал осажденный город, пишет Русская служба BBC со ссылкой на коллег погибшего и СМИ.

"Наш друг, участник "Артдокфест", литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира", - написал в Фейсбуке организатор "Артдокфеста" Виталий Манский.

Кведаравичюсу было 46 лет, он учился в Вильнюсском университете и получил степень по социальной антропологии в Кембриджском университете, сообщает литовская общественная телекомпания LRT.

Его главный документальный фильм "Мариуполис" вышел в 2016 году. В фильме он рассказывал о Мариуполе - городе, жившем с начала конфликта в Донбассе на грани мира и войны, - через истории его обычных жителей.

"Страшная потеря для литовского киносообщества и всего мира. Наши сердца разбиты", - написала в своем аккаунте литовский режиссер-документалист Гидре Зицките.