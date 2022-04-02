В Казахстане сообщили о попытке покушения на президента Токаева

В городе Нур-Султан 25 марта этого года контрразведка Комитета национальной безпасности Казахстана задержала агента иностранной разведки - гражданина Казахстана "А", планировавшего покушение на президента Казахстана Касым-Жамарта Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих. Об этом пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Согласно информации, одновременно задержанный планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Во время обыска у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

В сообщении КНБ отмечается, что "агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов".

В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных в части 1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 255 (акт терроризма) Уголовного кодекса Казахстана.