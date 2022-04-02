Сербия выбирает президента, Венгрия – парламент

Президентские и внеочередные парламентские выборы проходят в воскресенье в Сербии. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись 8 255 избирательных участков, они продолжат работу до 20:00, передает ТАСС.

Фаворитом президентской гонки является действующий глава государства Александар Вучич. Большинство аналитиков не сомневаются в его победе, но пока не известно, сможет ли Вучич набрать в первом туре больше 60%.

Избирателям также предстоит выбрать депутатов Народной скупщины (парламента) из 19 партийных списков.

Сегодня же в Венгрии проходит голосование на выборах в Государственное собрание. Участки будут работать с 6:00 до 19:00. Борьба идет за 199 депутатских мест (93 – по партийным спискам, 106 – по одномандатным округам). Правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, передает ТАСС со ссылкой на MTI.