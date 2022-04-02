BBC: в Буче украинцы разгромили колонну российской бронетехники

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Буча, город в Киевской области Украины, "стал одним из первых кладбищ российских надежд окружить и войти в Киев", пишет находившийся в этом городе корреспондент BBC Джереми Боуэн. Накануне в этом городе нашли тела убитых людей в гражданской одежде. Русская служба BBC со ссылкой на своего корреспондента передает, что через два или три дня после того, как 24 февраля первые российские войска вошли в Украину, украинские силы уничтожили колонну российских танков и бронетранспортеров, двигавшуюся через город Буча в Киев.

Команда BBC добралась до Бучи, потому что в пятницу последние российские солдаты ушли, и это было частью того, что Кремль представил как "спокойное и рациональное решение сосредоточиться на войне на востоке Украины", пишет Боуэн. BBC отмечает, что неожиданно ожесточенное и хорошо организованное украинское сопротивление остановило их за пределами Киева, и доказательство - разгромленная колонна военной техники, которая до сих пор лежит там на улице.

Элитные подразделения российских ВДВ въехали в город на бронированных машинах. Когда колонна двигалась через Бучу, на пути к Киеву она оказалась на узкой и прямой дороге. По словам Боуэна, "идеальное место для засады". Очевидцы рассказали, что украинцы атаковали колонну ударными турецкими беспилотниками "Байрактар". Другие сообщили, что в этом районе также находились украинские добровольцы из территориальной обороны. Боуэн пишет, что, как бы то ни было, головная и замыкающая машины были подбиты, а остальные оказались в ловушке. BBC со ссылкой на местных жителей отмечает, что молодые солдаты убегали, умоляя не передавать их территориальной обороне. "Похоже, у русских, готовившихся отступать из Бучи, такой жалости не было. По меньшей мере 20 мертвых мужчин лежали на улице, когда украинские войска вошли в город. У некоторых из них были связаны руки за спиной. Мэр сказал, что они похоронили 280 человек в братских могилах", - пишет в своей статье Боуэн.