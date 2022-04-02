В Италии конфисковали яхту подсанкционного россиянина

Итальянская полиция конфисковала яхту подсанкционного россиянина стоимостью три миллиона евро в порту в провинции Лигурия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти.

Прокуратура муниципалитета Империя, примерно в 40 км от французской границы, приказала конфисковать яхту после завершения предварительного расследования, которое началось в прошлом месяце.

Власти наблюдали за яхтой под названием New Vogue в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что она не покинет порт до того, как прокуратура завершит первоначальное расследование, сказал чиновник порта, отмечает "Европейская правда". Официально фамилия владельца не называется.