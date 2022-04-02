Британская разведка о ситуации на Черном и Азовском морях

Военно-морской флот России сохраняет дальнюю блокаду украинских берегов Черного и Азовского морей, не давая украинским силам снабжать свои подразделения с моря, говорится в сообщении Минобороны Британии.

У России остаются возможности, чтобы высадить морской десант, однако такая операция будет рискованна, так как у Вооруженных сил Украины было время подготовиться к ней.

Что касается попадания мин в Черное море, то, хотя стороны оспаривают, как они туда попали, и их происхождения до конца не выяснено, британская разведка связывает их появление с действиями российского флота.

Русская служба BBC отмечает, что в сводке не говорится, куда Россия может высадить морской десант. Эксперты ожидали такой операции под Одессой в первые недели войны, но к концу ее первого месяца сходились во мнении, что она будет слишком рискованной без контроля над Николаевым, а его российская армия не смогла захватить.