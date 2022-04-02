В приказе лидера талибов, который процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" будут судить по законам шариата, а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также [содержащих наркотические вещества] таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана", "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".