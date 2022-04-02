Генштаб Украины: российские военные массово отказываются участвовать в войне в Украине

В сообщении пресс-центра Генштаба в фейсбук утром в воскресенье утверждается, что командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Российские военные отказываются от участия в боевых действиях на территории Украины. Такое заявление сделал Генштаб Вооруженных сил Украины.

Личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказался участвовать в боевых действиях в Украине. Планируется их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Также указывается, что для восполнения потерь личного состава российское руководство проводит агитацию среди гражданского населения по вступлению в ряды Вооруженных сил РФ. Такие мероприятия проводятся как на территории России, так и на территории Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Генштаб Украины отмечает, что россияне "продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями".

Группировкой Воздушных сил ВС Украины за предыдущие сутки было поражено 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.