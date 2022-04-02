Страны Балтии попрощались с российским газом

В Латвию, Литву и Эстонию с 1 апреля не поступает российский газ, сообщил председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, связав это с переводом газовых контрактов в рубли.

«Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государствам однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», - сказал Барисс, передает «Интерфакс».

Глава Conexus Baltic Grid считает, что причин для беспокойства по поводу газа нет. Барисс рассказал, что газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. В последнем, по его словам, нетипично много газа для этого периода - 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы.