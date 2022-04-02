В России сообщили об уничтожении нефтезавода под Одессой

Российские военные сообщили о нанесении ракетного удара с кораблей и самолетов по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, которого цитирует Интерфакс.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая авиация ВКС России за минувшую ночь уничтожила 51 военный объект на территории Украины.

Он также сообщил, что в течение минувших суток "средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотника.