CNN: Россия хочет объявить о победе на востоке Украины к 9 мая

Американская разведка считает, что Россия захочет взять Донбасс под полный контроль к 9 мая. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Источники телеканала напомнили, что Россия пересмотрела стратегию в отношении Украины и официально заявляет, что теперь намерена сосредоточиться на Донбассе. В остальной Украине российские сухопутные войска "не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия", комментирует заявления собеседников американского телеканала Русская служба BBC.

В случае с Донбассом, сообщает CNN, у России больше шансов. По словам источников, для российского президента Владимира Путина важно добиться успеха к 9 мая, так как День Победы имеет для него символическое значение.

Представитель минобороны одной из стран Евросоюза сказал CNN, что, по его мнению, президент России готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний.