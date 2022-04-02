МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

В сообщении МЧС Азербайджана говорится, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, 4 апреля на территории Азербайджана, в частности в Баку и на Апшеронском полуострове, ожидается сильный ветер. МЧС призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Для защиты от сильного ветра рекомендуется соблюдать осторожность, держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения пожаров, отмечается в сообщении МЧС.