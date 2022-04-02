Активные бои украинцев с россиянами на Изюмском направлении

На Изюмском направлении украинские военные ведут активные бои с россиянами. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты. По области горячее всего в Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса", - передает слова Синегубова УНИАН.

Он добавил, что во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района украинские власти постепенно эвакуируют население.