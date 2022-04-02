Совместное заявление Минздрава, Госагентства по обязательному страхованию и TƏBİB

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространили совместное заявление в связи с взрывом в ночном клубе в Баку.

В заявлении говорится, что вследствие инцидента пострадал 31 человек, один погиб. Из семи пострадавших, находящихся в отделении реанимации, трое в критическом состоянии, состояние 10 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, шести человек - как стабильное. Другие пострадавшие были выписаны после оказания амбулаторной помощи.

В заявлении отмечается, что двоих пострадавших, госпитализированных в Наримановский медицинский центр, осмотрели врачи и после оказания первой медицинской помощи и оценки их состояния они были отпущены домой.

В результате взрыва пострадали двое иностранцев. Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с травмой лица и челюсти, его состояние стабильное. Гражданин Сенегала госпитализирован в Наримановский медицинский центр, его состояние оценивается как критическое.