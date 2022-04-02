Украинцы сбили российский истребитель и две крылатые ракеты

Украинские военные сегодня сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также в южном направлении сбиты две российские крылатые ракеты, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина.

"Есть хорошие новости. Сегодня с утра был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-24, это данные радиоперехвата. Также на южном направлении сбили еще две крылатые ракеты", - заявил Игнат.

Он добавил, что российские военные наращивают на южном направлении свои силы.