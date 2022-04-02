В Пакистане распустили Кабинет министров и парламент

Правительство Пакистана распущено, при этом премьер Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности. Об этом министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб сообщил на своей странице в Twitter.

«Премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции, кабинет министров распущен», — цитирует ТАСС слова пакистанского министра.

Также сообщается, что президент Пакистана Ариф Алви распустил в воскресенье Национальное собрание (нижнюю палату парламента) по предложению премьер-министра Имрана Хана.

Новые парламентские выборы могут пройти в Пакистане через 90 дней, заявил Фаррух Хабиб.