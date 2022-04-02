Украинская армия в Киевской области восстановила контроль над городом Припять, а также вышла на участок границы с Беларусью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.