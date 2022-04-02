В Китае новый разгул коронавируса

Материковый Китай сообщил о 13 146 местных случаях заболевания COVID-19 в воскресенье, в том числе 1 455 подтвержденных и 11 691 бессимптомный случай, что признано самым высоким ежедневным приростом с момента последней вспышки, которая уже заразила более 100 тысяч человек.

Китай сообщает о рекордно высоких, пятизначных числах ежедневных инфекций COVID-19, от которых более всего пострадал Шанхай, новый вариант коронавируса обнаружен в городе Сучжоу (находится к западу от Шанхая), пишет «Московский комсомолец».

Китайское издание Global Times сообщает, что в то время как один из наиболее пострадавших регионов в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая успешно обуздал эпидемию, кривая заражения не имеет признаков снижения, а новый вариант мутации «омикрон» был обнаружен в провинции Цзянсу на востоке Китая, соседней с Шанхаем, где в последние дни выявлено подавляющее большинство случаев COVID-19.

В частности, в Шанхае в воскресенье зарегистрировано 438 местных подтвержденных и 7 788 бессимптомных случаев. Вице-премьер Китая Сунь Чуньлань в субботу посетила город с официальным визитом, чтобы помочь в борьбе с вирусом. В связи с тем, что больничная система Шанхая находится на грани перегрузки, медицинские бригады и предметы снабжения со всей страны стекаются сюда, чтобы помочь в борьбе со вспышкой.

Помимо медикаментов, в Шанхай отправляются продукты питания и другие предметы первой необходимости, чтобы обеспечить нормальную жизнь местных жителей. По состоянию на воскресенье на помощь Шанхаю пришли 10 регионов со всего Китая.

В Сучжоу был обнаружен пациент с подтвержденным коронавирусным заболеванием, инфицированный мутацией VOC/Omicron BA.1.1, не идентифицированной среди ранее обнаруженных штаммов во всем мире, что создает новые угрозы для и без того опасной ситуации в регионе. В другом сильно пострадавшем от эпидемии китайском регионе, провинции Цзилинь, не наблюдается особых признаков улучшения: в воскресенье было зарегистрировано 4 455 случаев.