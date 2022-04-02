Главарь карабахских сепаратистов у Левона Тер-Петросяна
Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян встретился 3 апреля в своем особняке с главарем карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.
В сообщении Мусиняна говорится, что во время беседы была отмечена важность того, что в условиях российско-украинской войны от армянских властей и оппозиции требуются сверхосторожные риторика и действия, чтобы не обострять внутриполитические разногласия и еще более не осложнять положение Армении, пишут армянские СМИ.