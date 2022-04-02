Льва Толстого в России объявили экстремистом

Сотрудники московского отдела внутренних дел «Хамовники» составили протокол по статье о дискредитации российских вооруженных сил на участника антивоенной манифестации. Основанием для этого стала цитата Льва Толстого. В материалах дела указано, что Толстой пропагандировал экстремизм, сообщает независимый правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо».

На плакате участника проведенной накануне в Москве акции А.Никитина было написано: «Патриотизм – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство». Цитата взята из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм», написанной в 1893-1894 годах.

В материалах дела указано, что «Лев Николаевич Толстой, согласно историческим фактам, является исторической фигурой, представляющей условно названное «зеркало революции».

«Общеизвестный факт, что в произведениях, публицистических статьях Толстого жестко критиковался правящий режим, в особенности за оправдание насилия при социальном взрыве. Таким образом, действия гражданина Никитина следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого Л.Н.» - отмечается в протоколе.