Британия хочет передать Украине противокорабельные ракеты

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил членам кабинета министров, что хочет отправить Украине противокорабельные ракеты для защиты Одессы и других городов на морском побережье, сообщает лондонская газета Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Официальный Лондон пока не подтвердил эту информацию. Однако в последней сводке британской разведки говорится, что российские силы по-прежнему обладают потенциалом для высадки морского десанта.

Отметим, что ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о российских авиаударах по Одессе. Позже российские военные сообщили о нанесении ударов высокоточными ракетами с кораблей и самолетов по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы.