«Нужно проделать еще большую работу»: в Москве не разделяют оптимизма киевских переговорщиков

Проект мирного договора между Россией и Украиной пока не готов для того, чтобы вынести его на встречу президентов стран. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне», — сказал Мединский.

При этом главный российский переговорщик отметил, что Украина стала «реалистичнее» подходить к ряду вопросов, обсуждаемых сторонами. Среди них он в том числе назвал нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины, запрет на размещение иностранных военных баз и войск, создание системы международных гарантий безопасности.

Комментируя слова Арахамии о том, что Россия в устной форме приняла предложения Украины по мирному договору, за исключением положений по Крыму, Мединский снова сообщил, что позиция России по полуострову и Донбассу «неизменна».