Россия соболезнует Азербайджану и выясняет...

Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в ночном клубе в Баку. Об этом российское посольство написало в Twitter.

В публикации говорится: «Соболезнуем семьям погибших и желаем cкорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве газа в ночном клубе в Баку. Выясняем, есть ли среди пострадавших российские граждане».