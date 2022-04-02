Россия соболезнует Азербайджану и выясняет...
Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в ночном клубе в Баку. Об этом российское посольство написало в Twitter.
В публикации говорится: «Соболезнуем семьям погибших и желаем cкорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве газа в ночном клубе в Баку. Выясняем, есть ли среди пострадавших российские граждане».
Соболезнуем семьям погибших и желаем cкорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве газа в ночном клубе в Баку. Выясняем, есть ли среди пострадавших российские граждане. @MID_RF @trend_rus @azertacru @Moscow_Baku_ @riabreakingnews @SputnikInt @AzerbaijanMFA @APA_agentliyi— Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) April 3, 2022