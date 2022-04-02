Лидер Евросоюза: «Российская армия совершила зверства в Буче»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель запускает хэштег «Бучанская резня», анонсирует новые санкции против России, а также обещает поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершенные российской армией на территории Киевской области, передают украинские СМИ.

Об этом Мишель написал, после того как увидел фото погибших людей из Бучи.

«Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины», - написал Мишель, добавив к своему твиту пометку «Бучанская резня».