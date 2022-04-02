Лидер Евросоюза: «Российская армия совершила зверства в Буче»
Председатель Европейского совета Шарль Мишель запускает хэштег «Бучанская резня», анонсирует новые санкции против России, а также обещает поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершенные российской армией на территории Киевской области, передают украинские СМИ.
Об этом Мишель написал, после того как увидел фото погибших людей из Бучи.
«Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины», - написал Мишель, добавив к своему твиту пометку «Бучанская резня».
Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022
EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.
Further EU sanctions & support are on their way.
Слава Україні!