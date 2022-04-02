ЦРУ перехватило план наступления России еще в середине января

По сведениям издания, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в середине января тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах Москвы.

Разведка США передала руководству Украины планы российского наступления на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль в отражении агрессии в первые дни войны, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тогда, отмечает газета, разведка США уже знала, что российские войска нанесут главный удар с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах Москвы захватить аэродром в Гостомеле под Киевом, чтобы использовать его в качестве плацдарма.

Этот аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения 24 февраля путем высадки десанта с вертолетов, а российские войска начали наступление на Киев с севера, пишет Deutsche Welle. Однако украинские военные благодаря полученной от ЦРУ информации успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили противника в Киев.

В статье WSJ высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всех 20 лет своего президентства. В ноябре прошлого года подготовка вторжения вошла в завершающую фазу. Тогда же США стали предупреждать Москву о последствиях в виде жестких санкций.

The Wall Street Journal пишет, что не все союзники США верили данным американской разведки о планируемом вторжении. Ссылаясь на источники во Франции, американское издание отмечает, что во время многочасовых попыток Эммануэля Макрона отговорить Путина от войны против Украины глава Кремля "по кругу читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины".