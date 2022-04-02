У Зеленского прокомментировали сообщения об убитых мирных жителях в Буче

«Буча, Ирпень и Гостомель — это города, которые освобождены и представляют собой картинку из постапокалиптического фильма ужасов», — заявил Арестович, обвинив в военных преступлениях, в том числе ограблениях, изнасилованиях и убийствах мирных жителей, российские войска, передает Meduza.

По его словам, у многих жертв были связаны руки, на телах остались следы пыток, большинство было убито выстрелами в затылок.

«Мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, я думаю, что в других городах Украины картинка не лучше...», — сказал Арестович, добавив, что «никакие преступления не останутся безнаказанными».

Сообщения о десятках тел людей в гражданской одежде, которые лежат на улицах в городе Буча, откуда несколько дней назад ушли российские войска, стали появляться 2-3 апреля. Фотографии с трупами опубликовали представители украинских властей, а также агентства Reuters и AFP. Причины смерти людей в Буче неясны, отмечали журналисты. По словам же мэра города, они были убиты выстрелом в затылок. Meduza отмечает, что Кремль и Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сообщения. В телеграм-канале российского военного министерства лишь появился репост с канала «Война с фейками», где сообщения о десятках тел убитых людей в Буче называют «спланированной медиакампанией».