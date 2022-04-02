Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:10

Как уже известно, в рамках операции по предотвращению дальнейших провокаций незаконных вооруженных армянских формирований на территории Карабаха, находящейся под временным контролем российских миротворческих сил, 24 марта этого года подразделения армии Азербайджана взяли под контроль село Фаррух Ходжалинского административного района, а также стратегически важную высоту Дашбаши (известную также, как Фаррухская высота - ред.) В этот же период, как сообщают российские информационные ресурсы со ссылкой на информацию "из авторитетных источников", Армения в рамках программы "Партнерство ради мира" начала консультации с высокопоставленными представителями НАТО.

Армения, напомним, является одним из участников программы "Партнерство ради мира", протокол которой позволяет входящим в нее странам проводить в случае угрозы их политической независимости и безопасности консультации со странами-членами НАТО. Данным правом, к слову, воспользовалась Грузия во время войны 2008 года. Однако в случае с Арменией все выглядит довольно странно. Прежде всего, все происходящее на суверенных территориях Азербайджана, включая передислокации подразделений азербайджанской армии в границах этих территорий, не имеет ни малейшего отношения к Армении, ее политической независимости и государственной безопасности. Помимо этого, Армения является не только действующим членом другого военного блока, ОДКБ, но и председательствует в нем по принципу ротации. К слову, под постановлением о вводе сил ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года стоит подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна, являвшегося на тот момент председателем Совета государств-членов ОДКБ. А теперь очевидный в данном контексте вопрос: “Что могут дать Еревану консультации с Североатлантическим альянсом, который ни разу за тридцать лет карабахского конфликта в него не вмешался и в своих документах всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана?” На данный момент Ереван не подтвердил, но и не опроверг информацию из российских источников. Но в ходе событий вокруг села Фаррух было отмечено, что Армения открыто выразила недовольство позицией России, в частности, обвинив российский миротворческий контингент в "пассивности", и даже призвав Москву "расследовать бездействие миротворцев". Все эти претензии, по информации пресс-службы Никогла Пашиняна, были озвучены позднее в ходе телефонного разговора премьер-министром Армении с президентом РФ Владимиром Путиным.