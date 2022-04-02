На фотографиях, которые сделали журналисты французского агентства, видны тела убитых и значительно разрушенный город, контроль над которым украинские власти вернули на этой неделе. Похожие снимки также сделали репортеры Reuters, на них также видны тела погибших в гражданской одежде, сожженные машины и дома, поврежденные снарядами и ракетами.

После освобождения города Буча под Киевом местные власти сообщили об обнаружении многочисленных тел мирных жителей, лежащих по городу. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал Agence France-Presse, что местные власти похоронили уже 280 человек в братских могилах. В субботу журналисты Agence France-Presse и Reuters побывали в городе и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде. Об этом пишет в своем репортаже Русская служба BBC.

16 из 20 тел, которые увидел фотограф Agence France-Presse, находились на тротуаре или около бордюра. Еще трое погибших остались посередине дороги, а один был во дворе разрушенного дома. Рядом с одним из тел лежал открытый паспорт гражданина Украины, руки этого человека были связаны за спиной куском белой материи. У еще двоих погибших людей белые повязки были на руках.

Местные жители в разговоре с Reuters утверждали, что российские войска заставляли их носить такие повязки постоянно.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал по телефону Agence France-Presse, что улицы сильно разрушенного города усеяны трупами. Что касается повязок, то мэр пояснил: они должны были "показать, что люди не вооружены".

Федорук утверждает, что на улицах города по-прежнему есть машины, в которых находятся "целые погибшие семьи - дети, женщины, бабушки и мужчины". На снимках, которые распространяет Reuters, видны останки по меньшей мере одной женщины. По оценке журналистов, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель.

При каких именно обстоятельствах были убиты эти люди, сделать определенные выводы сложно, отмечает BBC. Репортеры Reuters пишут, что они могли быть убиты осколками, от взрывов или пуль.

Один из убитых лежит около своего велосипеда. Тело другого человека осталось в нескольких метрах от его дома - об этом репортерам Reuters рассказал один из соседей по имени Василий, его близкий друг.