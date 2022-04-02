В Киеве призвали мир отреагировать на массовые убийства в Буче

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным санкциям против России в свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче.

"Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", - написал Дмитрий Кулеба в Твиттере, сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче.

В частности, Кулеба призвал ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь; закрытие всех портов для российских судов и товаров; отключение всех российских банков от SWIFT.