В Киеве призвали мир отреагировать на массовые убийства в Буче
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным санкциям против России в свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче.
"Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", - написал Дмитрий Кулеба в Твиттере, сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче.
В частности, Кулеба призвал ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь; закрытие всех портов для российских судов и товаров; отключение всех российских банков от SWIFT.
Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022
-Oil, gas, coal embargo
-Close all ports to Russian vessels and goods
-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp