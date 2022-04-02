«Гипотетически возможна»: Кремль о встрече Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда – тогда настанет черед такой встречи», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканал «Россия 1», передает РИА Новости.

Также Песков выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки.