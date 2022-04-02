Кремль: таких самостоятельных политиков, как Эрдоган, в мире мало

Настолько самостоятельных в принятии своих решений политиков, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в современном мире мало. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", его заявление комментирует ТАСС.

"Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев. И не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию", - заметил Песков.

"И в этом плане, конечно, таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе", - подчеркнул он. Представитель Кремля добавил, что многим странам американцы угрожают вторичными санкциями. "Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, она четко говорит "да" там, где "да", и четко говорит "нет" там, где "нет", - констатировал Песков.