В Европе шокированы сообщениями о массовых убийствах под Киевом

"Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, которые покидает Россия. Необходимо срочно провести независимое расследование", - написала в воскресенье, 3 апреля, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выразив уверенность, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала расследовать деяния в отношении гражданского населения Украины как военные преступления. По ее словам, Великобритания поддержит соответствующее решение Международного уголовного суда (МУС). "После вынужденного отвода российских войск появляется все больше свидетельств ужасающих преступлений в таких населенных пунктах, как Ирпень и Буча", - заявила Трасс.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель шокирован новостями о преступлениях, совершенными российскими военными в Украине. "Я поздравляю Украину с освобождением большей части Киевской области. Шокируют новости о зверствах российских войск", - написал Боррель в твиттере в воскресенье. Он отметил, что Европейский Союз помогает Украине в документировании военных преступлений, поскольку все подобные дела должны быть рассмотрены, в частности Международным судом ООН.