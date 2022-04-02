Кремль объяснил решение продавать российский газ за рубли

Решение об оплате газа для «недружественных» стран в рублях было принято для того, чтобы из-за санкций Россия не оказалась без долларов и евро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такая схема будет распространяться и на другие товары, подлежащие экспорту. Об этом пишет «Коммерсант».

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Песков согласился с тезисом интервьюера, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы «щелкнуть кому-то по носу», а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у России не отобрали доллары и евро, получаемые за газ.

«Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем схема оплаты в рублях будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях»,— сказал пресс-секретарь президента РФ.