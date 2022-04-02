Помощник президента рассказал, что должен сделать Ереван для нормализации отношений с Баку

Помощник президента отметил, что для нормализации отношений азербайджанская сторона передала армянской документ из пяти пунктов, который «включает и принципы Хельсинкских соглашений».

Для нормализации отношений Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью TRT World.

«Мы предоставили армянской стороне основные принципы мирного договора, потенциального мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Они сформулированы на основе норм и принципов международного права и являются основанием для добрососедских отношений. Если вы (Армения) хотите установить добрососедские отношения, все начинается с первого и самого важного решения: Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ между ними. А также воздерживаться от применения силы и угрозы силой против территориальной целостности», - цитирует Интерфакс-Азербайджан Хикмета Гаджиева.

«Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану. И тогда, исходя из этого, мы сможем двигаться дальше», - подчеркнул он.

