Эльнур Эминоглы, собкор, Тель-Авив 17:59

Первый по-настоящему весенний день в Тель-Авиве. Предпоследний день уходящего марта, который выдался невероятно холодным для израильтян, но весьма жарким в политическом отношении. После охватившей Израиль волны терактов приходится оборачиваться – вокруг нас множество сил, жаждущих нарушить мир в этом земном уголке. «Это самая холодная весна в Израиле за последние 100 лет. Во всяком случае об этом громогласно заявили синоптики во всеуслышание», - рассказывает молодой худощавый израильтянин Михаил. Позже я узнал, что мой визави – репатриант из Эстонии и дизайнер первого превосходного представительства Азербайджана в Израиле.

На чудной, лучезарной набережной в Тель-Авиве собрались известные азербайджанцы, израильтяне, друзья Азербайджана в Израиле в ожидании во истину исторического события – открытия первого представительства Азербайджана в Тель-Авиве. В силу целого клубка геополитических угроз и самой нелицеприятной жестокой реальности, Баку все еще не спешит с открытием своей дипмиссии в дружеской и союзнической стране. Особенно после второй карабахской войны Израиль и евреи, для многих из которых благосклонный и толерантный Азербайджан – вторая родина, заняли особое место в сердцах азербайджанцев. И все же правительство Азербайджана приняло ключевое решение об открытии представительства Госагентства по туризму и торгпредству. Глава Госагентства Азербайджана Фуад Нагиев и замечательный австриец, исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгшмид пребывают в беспокойном ожидании главного события. И отдают последние распоряжения – через несколько минут прибудет израильская правительственная делегация во главе с министром по туризму Йоэлем Развозовым. 42-летнего известного дзюдоиста с мировой славой Развозова довольно интересно увидеть в новой ипостаси: один из лидеров еврейского олимпийского движения с 2012 года в большой политике… На набережной лирическая мелодия азербайджанского джаза-мугама перетекает по центральному проспекту еврейской столицы. Царящая праздничная атмосфера изредка нарушается грустным напоминанием о новых терактах в израильских городах. «Какой же величайший туристический потенциал вашей страны», - не скрывает своего восторга Рон Бен и подходит к туристической карте Азербайджана в уютном офисе нового представительства. «Еще бы! По классификации климатов Кёппена, в Азербайджане наблюдаются 9 из 11 типов климата», - кратко, но многозначительно замечаю, вдаваясь в рассказы об истории еврейских поселений в Азербайджане…

Наконец, к порогу азербайджанского представительства подносят атласную ленту. Вот и прибыла израильская делегация во главе с Развозовым. Израильский министр и глава азербайджанского Госагенства горячо обсуждают будущие планы. Свершилось! В своих выступлениях после того, как Нагиев с Развозовым перерезали красную ленту, члены правительств двух стран, а также глава азербайджанского представительства Джамиля Талыбзае рассказывают о своих грядущих планах: о богатейших возможностях Азербайджана как страны для комфортного отдыха, увлекательных путешествиях, пополнения знаний по истории и культуре не только Востока, но и Европы, имеющей многовековые связи с той частью региона Южного Кавказа, где находится уникальная страна, отражающая сочетание многовековой зороастрийской, христианской, иудейской, мусульманской и наконец секулярной цивилизационной культуры. В чем парадокс Азербайджана для Израиля? Собственно, число израильтян, посещающих древнюю и вечно юную Страну древних Огней, в последние годы значительно возросло. Но до сей поры источником информации, побудившем побывать в Баку и на курортах страны, в основном были репатрианты – губинские евреи из Красной Слободы и ашкенази из Баку, переселившиеся на историческую родину. Удивительно, но многие из них, имея возможность отправиться в мировые туристические центры, до сих пор предпочитают для отдыха страну, где родились и немало лет прожили. Но теперь, по словам главы азербайджанского представительства, израильтяне смогут получить исчерпывающую информацию о всех направлениях, маршрутах и деталях отдыха в Азербайджане, более того – обеспечить себя услугами самого высокого уровня на все дни путешествия. Израильтянам представлены многочисленные современные отели и центры отдыха буквально в каждом регионе страны – прибрежных, горных, лесных - способны удовлетворить запросы и даже прихоти очень требовательных гостей.

Представители азербайджанского Госагентства Севиндж Зейналлы и Лейла Махмудова красочно и как-то велиречиво рассказывают о новом поколении менеджеров туристической индустрии, которые рвутся вперед, чтобы поскорее занять израильскую нишу. Подготовило агентство и специальную концепцию для Израиля, суть которой в использовании извечного стремления людей к перемене мест, знакомству с достопримечательностями, жизнью, обычаями, кухней, наконец, разных стран и народов. Но в этот традиционный перечень туристских соблазн, азербайджанские туроператоры включили еще и возможности, которые предоставляет новый Баку – мегаполис XXI века и в целом Азербайджан в новую эпоху. Но глава Агентства Фуад Нагиев, набравший десятилетний опыт работы в туристической индустрии особо подчеркивает, что азербайджанская сторона постаралась с помощью своих израильских коллег тщательно изучить и учесть особенности характера израильтян, их вкусы и пристрастия. Каковы же основные пристрастия израильского туриста? С этим вопросом обращаюсь к известной израильской журналистке Рашель Хин. «В израильской семье много решает женщина – хозяйка дома, а уж что касается куда и когда отправиться отдыхать, то это вообще ее исключительная прерогатива. А чем можно привлечь женщину?», - задается вопросом коллега. Правильно, прежде всего тем, насколько хорошо будет ее детям. И пожалуйста, в большинстве азербайджанских пансионатов и центров отдыха детские бассейны, городки аттракционов и даже специальные массовики-затейники. Женский запрос номер два – это, конечно же, спа, омолаживающие ванные и грязевые процедуры. И, наконец, евреям предложат целебную нефть Нафталана. Все это израильтянкам предложат в изобилии. Из особых предпочтений израильтян нельзя обойти и кухню. Многие жители страны никогда не поедут туда, где им не предложат привычную, приготовленную по особым канонам пищу. Нет, они охотно отведают местные деликатесы, но и только – есть будут только традиционные для своего народа блюда.