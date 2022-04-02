Генерал Бен Ходжес: ближайшие три недели станут решающими

Ближайшие три недели станут решающими. То, что произойдет в это время, и повлияет на решение президента РФ Владимира Путина о прекращении войны против Украины. Так считает экс-командующий европейской армией США генерал Бен Ходжес.

"Думаю, это зависит от того, что случится в течение следующих трех недель. Если мы не поможем Украине разбить россиян сейчас, это затянется на месяцы и месяцы, и Россия продолжит делать так, чтобы Украина истекала кровью. Однако если мы разобьем россиян сейчас, тогда можем выходить на переговоры по этому вопросу гораздо быстрее", - заявил Ходжес в интервью ТСН.



Комментируя заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Россия попытается захватить треть Украины, генерал отметил, что это то, чего хотела бы Россия: "Но их уже остановили. Поэтому так важны следующие три недели..."