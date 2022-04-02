Посольство Украины соболезнует Баку
Посольство Украины в Азербайджане опубликовало на своей странице в Twitter сообщение на азербайджанском языке, в котором выражает соболезнование в связи с произошедшим в ночь на воскресенье взрывом в ночном клубе в Баку.
«Известие о взрыве ночью в центре Баку и погибших в результате него потрясло нас. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в публикации украинского дипведомства.
Bakının mərkəzində gecə baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin olması xəbəri bizi son dərəcə sarsdı.— UKR Embassy in AZE (@UKRinAZE) April 3, 2022
Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyirik.@AzerbaijanMFA pic.twitter.com/cQKEGIpZbf