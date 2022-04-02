Посольство Украины соболезнует Баку

Посольство Украины в Азербайджане опубликовало на своей странице в Twitter сообщение на азербайджанском языке, в котором выражает соболезнование в связи с произошедшим в ночь на воскресенье взрывом в ночном клубе в Баку.

«Известие о взрыве ночью в центре Баку и погибших в результате него потрясло нас. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в публикации украинского дипведомства.