В Грузии напомнили, что не присоединятся к санкциям против России

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа", - сказал Гарибашвили, передают грузинские СМИ.

Как подчеркнул грузинский премьер, Грузия за последние 30 лет пережила три войны, и нужно учиться на своих ошибках. "Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - заявил он.

Гарибашвили подчеркнул, что не одобряет участия грузинских добровольцев в войне в Украине, и призвал граждан выражать солидарность с украинским народом в любой другой форме, включая оказание гуманитарной помощи. Он сообщил, что Грузия уже отправила в Украину до 400 тонн гумпомощи: "Хочу от имени нашего правительства выразить солидарность в отношении Украины. Мы отправили до 400 тонн гуманитарного груза и делаем максимум, чтобы уделить внимание гражданам Украины, которые приезжают в Грузию. Мы это будем продолжать", передает его слова Интерфакс.

16 марта председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя требования оппозиционных партий о присоединении к санкциям, заявил, что Грузия "не присоединится к санкциям против России, так как эти действия могут поставить под тяжелейший удар страну и грузинский народ". В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ заявила, что Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных в отношении России из-за войны в Украине.