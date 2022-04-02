В марте прошлого года его осудили за кражу, но даже тюрьма не остановила Алимарданова от совершения еще одного, на сей раз кровавого преступления, жертва которого, 15-летний сверстник “Малыша”, Рамиз Мусаев, в отличие от него зарабатывал на жизнь честным трудом - подкрашивал автомобильные шины.

Постоянным местом жительства для него были парки и улицы Баку. Жаркие летние ночи он проводил на скамейках, в зимние холода ютился в ветхих заброшенных помещениях. Словом, нищета опустила "Малыша" на самое дно жизни.

Жизнь никогда не была благосклонна к рано оставшемуся без родителей Аслану Алимарданову по кличке "Малыш".

Судебный процесс по данному уголовному делу завершился несколько дней назад в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

По данным haqqın.az, в ночь на 9 июля прошлого года Аслан Алимарданов потребовал от Рамиза денег, а когда тот платить отказался, "Малыш" ранил его осколком стекла.

Насиминский районный суд предъявил Алимарданову обвинение по статье 182.2.5 Уголовного кодекса и временно заключил под стражу на два месяца.

Свою вину Алимарданов признал частично, объяснив судье, что совершил кражу только потому, что ему нужны были деньги на насущные расходы.

В ту ночь “Малыш”, по собственному его признанию, прогуливался пьяным возле станции метро "Мемар Аджеми".

«Очень хотелось пить, но денег не было, - рассказал Алимарданов. - У входа в кафе "Шеки" я попросил парня, которого знал в лицо, купить мне воды, однако он ответил, что денег у него нет. Я ему не поверил, стал настаивать, и тогда он ударил меня. Я засунул руку в его карман, нащупал деньги и спросил, почему он врет. Тот сказал, что деньги не его. Я был пьян, вынул "отвертку" и нанес ему легкое ранение. Парень сопротивлялся и оттолкнул меня. Тогда я разбил лежавшую на тротуаре пустую бутылку. Ударил его осколком стекла по животу и рукам, потом прижал осколок к его горлу и потребовал, чтобы тот отдал деньги…"

Подростков разнял случайный прохожий. "Малыш" убежал, бросив стекло. На следующий день его задержали сотрудники полиции.

В своих показаниях потерпевший Рамиз Мусаев сообщил, что живет с отцом в поселке Говсан и зарабатывает на жизнь тем, что подкрашивает шины автомобилей в районе станции метро "Мемар Аджеми" - финансовое положение семьи было не из лучших. Ехать домой каждый день было затруднительно, поэтому он зачастую ночевал в различных помещениях за пару манатов в сутки.

"Сидел на камне на улице, - рассказал на суде Мусаев. - Знакомый парень по кличке "Малыш" подошел и попросил денег на воду. Я ответил, что у меня нет. Он не поверил и потребовал отдать деньги, которые были у меня в кармане. Я ответил, что деньги мне не принадлежат. Тогда он ударил меня - сначала "отверткой", а потом битым стеклом. Нас разнял прохожий. Я сел в такси и поехал в полицейский участок…"

Суд приговорил Аслана Алимарданова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.