«Наворовал деньги — в Лондон»: в Кремле столицу Британии назвали «оазисом для преступников»

Лондон за последние 20 лет стал «оазисом для преступников», где «собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Запад постоянно критикует Россию и не сотрудничает с российскими правоохранительными органами в крупных делах, пишет «Коммерсант».

«В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние двадцать лет. Наворовал деньги — в Лондон: почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Вот такой оазис для преступников», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия-1»

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что страны Европы «не хотели замечать ничего» и «не хотели замечать терроризм», когда критиковали президента России Владимира Путина за чеченскую кампанию. «Они не хотели слушать. Потом, значит, ушла Чечня, появился Литвиненко», — сказал он.

«Коммерсант» напоминает, что бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным веществом. По данным британской полиции, в его смерти замешана российская сторона. В 2021 году ЕСПЧ признал Россию ответственной за организацию убийства господина Литвиненко. Кремль не раз отрицал обвинения и заявлял, что дело «имеет политическую подоплеку».