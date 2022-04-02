«За время нахождения населенного пункта Буча под контролем ВС РФ, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», - цитирует заявление телеканал «Звезда».

Министерство обороны РФ заявило, что фотографии и видео, на которых видны погибшие мирные жители в городе Буча под Киевом – «очередная провокация».

В Минобороны РФ также заявили, что материалы из Бучи появились «только на четвертый день» после ухода из города российских военных, и что тела с фотографий «по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь».

«Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции», - сказали в российском военном ведомстве, пишет Интерфакс.

В Минобороны РФ заявили, что выезды из города Буча не блокировались: «Все местные жители имели возможность свободного выезда из населённого пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь».