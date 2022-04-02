В занятом российскими войсками украинском городе Херсон местные жители собрались у памятника Шевченко на мирный митинг против российского вторжения и за Украину, сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, участники акции скандировали: «Херсон – это Украина!», «Одна, единая, соборная Украина!».

Местные жители пришли на акцию с государственными флагами Украины и плакатами. Они также скандировали: «Слава Украине! Героям слава!», «Слава воинам ВСУ!», «Николаев! Мы с тобой!» и другие патриотические лозунги.

По словам участников мероприятия, херсонцы провели митинг, а затем на место прибыли для разгона военные РФ с техникой.