Белый дом о войне в Украине: до конца еще далеко
Украинская армия побеждает войска России на севере, в частности, возле Киева, однако война еще далека от завершения. Об этом в эфире ABC News заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
«Украинцы выигрывают войну вокруг Киева и в северной части страны. В этом есть колоссальная заслуга борьбы, которую они ведут, и поддержки, которую оказывают США и союзники по НАТО. Мы отправляем оружие каждый божий день», – сказал Клейн, которого цитируют украинские СМИ.
Однако, отметил Клейн, есть много свидетельств, что президент РФ Владимир Путин намерен перебросить войска с севера на восток Украины: «Я думаю, есть много свидетельств того, что президент РФ Владимир Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия».
«Я считаю, что у украинцев были победы, но эта война, к сожалению, далека от завершения», – подытожил глава аппарата Белого дома.