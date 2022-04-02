Белый дом о войне в Украине: до конца еще далеко

Украинская армия побеждает войска России на севере, в частности, возле Киева, однако война еще далека от завершения. Об этом в эфире ABC News заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

«Украинцы выигрывают войну вокруг Киева и в северной части страны. В этом есть колоссальная заслуга борьбы, которую они ведут, и поддержки, которую оказывают США и союзники по НАТО. Мы отправляем оружие каждый божий день», – сказал Клейн, которого цитируют украинские СМИ.