Джалилабадские фермеры на грани разорения наша жизнь
Проливные дожди, которые больше недели продолжались в южном регионе Азербайджана, привели к затоплению ряда сел в Джалилабадском, Масаллинском и Астаринском районах.
Сотрудникам МЧС удалось спасти людей, однако сильно пострадали посевы и хозяйственные постройки. Масштабы ущерба еще не определены, но по предварительным оценкам пострадали тысячи гектаров пахотных земель, включая посевы клубники и яровых культур. В горных районах южного региона толщина снега превысилась на один метр. Ожидается, что потепление вызовет быстрое таяние снегов, что приведет к новым наводнениям…
Суровые погодные условия поставили в очень непростое положение и картофелеводов Джалилабадского района.
Как сообщили haqqin.az со ссылкой на местных фермеров, уничтожена почти половина региональных тепличных площадей, на которых массово выращивается картофель. Были также повреждены и затоплены сотни гектаров картофельных полей.
Из-за разлива реки Мишарчай, проходящей через Джалилабад, затопило поля, возделываемые вдоль рек Муган, Машлыг и старой трассы Алят – Астара. Фермеры говорят, что картофельные поля, которые они с большим трудом, зачастую в кредит, создавали в своих теплицах, теперь полностью уничтожены.
Мубариз Надиров, заведующий сектором растениеводства Джалилабадского государственного центра аграрного развития, сообщил, что в этих селах картофель, в основном, выращивают либо в теплицах, либо в личных подсобных хозяйствах, поскольку таким способом вырастить и продать урожай получается быстрее, чем урожай, выращиваемый на открытом грунте. Теперь же затопление полей не только наполовину снизит урожайность картофеля, но и значительно замедлит его продажу.
Картофель в Джалилабадском районе выращивается на площади около 4.000 гектаров. Четверть этой территории занимают теплицы. В результате наводнений, половина из них была уничтожена.
Но не только дожди и наводнения создали проблемы фермерам из Джалилабада. Падение рубля и экономическая ситуация в России ставит перед ними новые препятствия, поскольку сегодня экспортировать в Россию картофель по привычной и выгодной для азербайджанских фермеров цене – задача, практически, невыполнимая.