Жаля Агазаде, собкор 20:16

Проливные дожди, которые больше недели продолжались в южном регионе Азербайджана, привели к затоплению ряда сел в Джалилабадском, Масаллинском и Астаринском районах. Сотрудникам МЧС удалось спасти людей, однако сильно пострадали посевы и хозяйственные постройки. Масштабы ущерба еще не определены, но по предварительным оценкам пострадали тысячи гектаров пахотных земель, включая посевы клубники и яровых культур. В горных районах южного региона толщина снега превысилась на один метр. Ожидается, что потепление вызовет быстрое таяние снегов, что приведет к новым наводнениям…

Суровые погодные условия поставили в очень непростое положение и картофелеводов Джалилабадского района. Как сообщили haqqin.az со ссылкой на местных фермеров, уничтожена почти половина региональных тепличных площадей, на которых массово выращивается картофель. Были также повреждены и затоплены сотни гектаров картофельных полей. Из-за разлива реки Мишарчай, проходящей через Джалилабад, затопило поля, возделываемые вдоль рек Муган, Машлыг и старой трассы Алят – Астара. Фермеры говорят, что картофельные поля, которые они с большим трудом, зачастую в кредит, создавали в своих теплицах, теперь полностью уничтожены.