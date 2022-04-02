В США назвали условие для снятия санкций с России

Санкции западных стран, введенные против России на фоне российского вторжения в Украину, могут быть сняты по результатам переговоров Москвы и Киева, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Цель санкций – не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины – мы достигнем этого, то ...в определенной мере санкции уйдут», - сказал госсекретарь, которого цитирует ТАСС.

Энтони Блинкен отказался подтвердить сообщение CNN и других источников о том, что США помогают обеспечить передачу Украине советских танков. Но госсекретарь заявил, что США и страны НАТО помогают Украине получить необходимое ей оружие, добавив, что скоро в Украине будут 10 систем противотанкового вооружения на каждый российский танк, находящийся на украинской территории..

Отвечая на вопрос о перспективе сохранения Украиной нейтралитета между Западом и Россией в рамках переговоров о прекращении «специальной военной операции», Энтони Блинкен сказал, что администрация президента США Джо Байдена поддержит то, чего хотят украинцы для сохранения своего суверенитета. «Что касается будущего, то мы, союзники и партнеры хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы это не повторилось снова и чтобы у Украины были средства для самообороны», - сказал госсекретарь США.